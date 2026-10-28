Este viernes 30 de octubre, a las 19:00 h, se realizará una convocatoria en la Plaza Departamental para defender al sector agropecuario, agua y la continuidad de la lucha antigranizo.

La iniciativa busca reunir a productores, comerciantes, industriales y vecinos en un reclamo conjunto por el futuro económico del departamento.

Marcos Techeira, uno de los impulsores de la convocatoria, remarcó en diálogo con FM VIÑAS la importancia de la participación ciudadana: ‘es necesario recuperar los espacios de encuentro para defender los intereses locales, la economía de General Alvear depende en gran medida de la actividad agroindustrial, dos sectores que vienen siendo afectados por las políticas económicas de los últimos años’, comentó.

Uno de los principales ejes del reclamo es la continuidad de la lucha antigranizo: ‘existe una propuesta para destinar un porcentaje del Fondo Compensador Agrícola al financiamiento del sistema durante la temporada actual, es una necesidad avanzar en una legislación que garantice su funcionamiento de manera sostenida en el sur provincial y en los cuatro oasis mendocinos’, agregó.

La convocatoria también pone el foco en la defensa del agua como bien común y en la necesidad de garantizar la producción de alimentos para las futuras generacioneo de los locales: ‘se realizaron invitaciones a legisladores del Cuarto Distrito para que participen y brinden respuestas sobre la situación de la lucha antigranizo’, concluyó.