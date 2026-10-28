El jefe comunal en diálogo con FM VIÑAS repasó los principales proyectos de infraestructura en marcha, se refirió a la necesidad de fortalecer la conectividad del sur mendocino y aseguró que continuará trabajando para alcanzar un acuerdo que permita sostener la lucha antigranizo.

Alejandro Molero, destacó el avance de distintas obras de infraestructura consideradas fundamentales para el crecimiento del departamento: ‘las inversiones en energía, saneamiento, agua potable y conectividad permitirán mejorar los servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo’, señaló.

Uno de los proyectos centrales es la línea eléctrica de 132 kilovoltios, una obra reclamada durante más de 30 años que contempla dos etapas: el tendido de alta tensión hacia General Alvear y la infraestructura correspondiente al Parque Industrial de San Rafael: ‘el plazo de ejecución previsto para la obra integral es de 24 meses, actualmente el departamento depende de una línea eléctrica proveniente de la zona de Anchoris, cuya antigüedad e inestabilidad generan una importante vulnerabilidad en el suministro’, aseguró.

Además habló sobre las obras de saneamiento y renovación de colectores cloacales, extensión de la red de gas natural, construcción de un jardín maternal, mejoras en infraestructura sanitaria y la recuperación de caminos rurales.

Conectividad y desarrollo regional

También se refirió a la importancia de fortalecer las conexiones viales del sur mendocino: ‘la inauguración del segundo tramo de la ruta Alvear–Catitas resulta necesario avanzar en proyectos estratégicos como la ruta Alvear–Malargüe y la ruta 180, con el objetivo de facilitar el acceso a mercados y potenciar las actividades productivas’, destacó.

En relación con el paso internacional Pehuenche, Molero consideró prioritario lograr su habilitación para todo tipo de cargas: ‘este avance permitiría impulsar nuevas oportunidades comerciales y exigiría mejorar la infraestructura y agilizar los controles fronterizos’, Asimismo, anticipó la realización de un nuevo comité de integración argentino-chileno en Malargüe, cuya fecha todavía se encontraba en definición.

Lucha antigranizo

Otro de los temas centrales fue la continuidad de la lucha antigranizo en Mendoza, el intendente aseguró que seguirá buscando alternativas para alcanzar acuerdos y evitar que el departamento pierda esta herramienta de protección para la producción agrícola: ‘no me voy a dar por vencido, no me voy a rendir y no voy a bajar los brazos’, afirmó.

Además, indicó que envió una nota formal al ministro Vargas Arizu para solicitar que, si finalmente no se realiza la lucha antigranizo durante la presente temporada, no se avance con la venta de las aeronaves: ‘conservarlas permitiría mantener abierta la posibilidad de encontrar mecanismos de financiamiento y acuerdos para futuras campañas, seguire agotando las instancias de diálogo antes de realizar otras valoraciones sobre las responsabilidades políticas en torno a esta situación’, enfatizó.

Un llamado a trabajar por el departamento

Por último, se refirió al contexto económico y social manifestando su preocupación por las dificultades que atraviesan numerosas familias, comerciantes y pequeñas empresas, también cuestionó el clima de confrontación que, a su entender, se genera en las redes sociales: ‘convoco a priorizar el trabajo conjunto y los proyectos que contribuyan al crecimiento de General Alvear, el desafío es avanzar en infraestructura, generar desarrollo y ofrecer mejores oportunidades a los habitantes del departamento’, concluyó en los micrófonos de FM VIÑAS.