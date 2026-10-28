Desde la Sociedad Rural expresamos la preocupante situación ante la falta de respuestas del gobernador Alfredo Cornejo ante el pedido de la Cámara de Comercio por la Lucha Antigranizo en el último almuerzo de las Fuerzas Vivas.

El silencio del mandatario provincial ante un tema tan importante, nos da a entender que el gobernador “dejó caer” el sistema de mitigación con aviones y no habrá lucha.

Cuando precipite granizo va a haber culpables y responsables. El principal es el gobernador Cornejo, sus cómplices los legisladores y concejales que no acompañaron los pedidos para mantener el sistema y también la propia Cámara de Comercio que no participó activamente en las diferentes instancias de defensa del sistema.

Desde nuestra institución sostenemos que la Provincia no puede desentenderse de su responsabilidad en la protección de la producción, el turismo, la infraestructura y las propiedades de los mendocinos.

La defensa frente a las contingencias climáticas debe ser una política de Estado y no una responsabilidad que se traslade progresivamente a los municipios y a los propios productores.

No desconocemos la importancia institucional de la Cámara de Comercio de San Rafael, pero creemos necesario remarcar que la defensa los intereses de San Rafael requiere reclamos más firmes.

No pretendemos confrontaciones institucionales estériles. Pretendemos que las entidades que representan a la economía sanrafaelina estén a la altura de las dificultades que atraviesan sus productores.

‘La producción no puede seguir esperando. Y quienes tienen la responsabilidad de defenderla no pueden seguir guardando silencio’.