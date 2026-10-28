La Semana de la Lengua Italiana en el Mundo es una iniciativa cultural internacional que se celebra cada año durante la tercera semana de octubre, con el objetivo de promover el idioma italiano y difundir la riqueza de su cultura, su historia y sus expresiones artísticas.

La propuesta nació en 2001 y es impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, junto con embajadas, consulados, institutos culturales y diversas instituciones colaboradoras.

Durante los últimos días, la Asociación Italiana de General Alvear continúa las actividades con diferentes propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.

En diálogo con FM VIÑAS, desde la Asociación, Luisa Franco dio detalles de las actividades que se concretaron: ‘el viernes a las 21:30 h, será la presentación del barítono Marcelo Dacorda y el tenor Cristian Ojeda, dos artistas reconocidos en el ámbito de la música lírica’, comentó.

Todas las propuestas son libres y gratuitas, una oportunidad para disfrutar del arte, la historia y la música, y seguir enriqueciendo la variada agenda de nuestro departamento.