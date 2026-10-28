Un proyecto que busca regularizar escrituras de viviendas y modificar el régimen de arraigo de puesteros avanzó en la Legislatura de Mendoza, luego de obtener despacho favorable en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Según explicó el senador provincial, Walther Marcolini, a los micrófonos de FM VIÑAS, uno de los principales objetivos es dar respuesta a miles de familias que recibieron sus viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pero que todavía no cuentan con la escritura de sus propiedades: ‘este proyecto contempla especialmente los casos en los que los terrenos pertenecían originalmente a cooperativas, uniones vecinales, sindicatos o mutuales que con el paso de los años, desaparecieron’, resaltó.

Esta situación dejó a numerosas familias sin una entidad que pudiera completar el trámite de escrituración, con la reforma, el IPV podría hacerse cargo de otorgar esos títulos: ‘la problemática alcanza a una cantidad importante de beneficiarios, hay alrededor de 30.000 escrituras involucradas’, detalló.

Otro de los puntos centrales es la modificación integral de la Ley 6086, vinculada al arraigo de puesteros: ‘la normativa sancionada en 1994 fue prorrogada año tras año, sin resolver definitivamente la situación de quienes ocupan tierras desde hace décadas y todavía no tienen el título de propiedad’, comentó, ya que dicha propuesta fue elaborada en conjunto con áreas del Gobierno provincial vinculadas a infraestructura y bienes registrables del Estado e incorpora aportes de distintos municipios.

El objetivo es brindar una solución de fondo a familias que habitan esas tierras desde hace 30, 40 o incluso 50 años: ‘en General Alvear, la problemática tiene especial relevancia en la zona de Carmensa’, informó.

Lucha antigranizo sin definiciones

Marcoini también se refirió al reclamo de productores e industriales del sur provincial para sostener la lucha antigranizo: ‘es necesario que el Gobierno provincial convoque a los municipios para avanzar en una solución de largo plazo y evitar que la discusión vuelva a repetirse cada año’, enfatizó.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades económicas que implica mantenerlo: ‘yo presente un proyecto para solicitar al Ejecutivo provincial un aporte de $1.000 millones destinado a colaborar con el esfuerzo de ambos municipios’, agregó.

Escenario político provincial

Por último, habló sobre el movimiento político de cara a las elecciones de 2027 y a la visita del diputado nacional Luis Petri a San Rafael, donde participó de distintas actividades e inauguró una oficina vinculada a su fundación: ‘Petri todavía no oficializó una candidatura a gobernador pero existe movimiento en distintos espacios políticos y las definiciones podrían llegar entre fines de febrero y principios de marzo del próximo año’, concluyó.