Durante la mañana de hoy, el intendente Alejandro Molero recibió en el Municipio a Mariano Leites y Oscar Lucero, representantes de la empresa COIVALSA S.A., adjudicataria de una importante obra de fibra óptica que atravesará el departamento.

El proyecto contempla un tendido que se extenderá desde General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, hasta Las Loicas, en el límite con Chile.

Desde el Municipio se acompañará el desarrollo de los trabajos mediante la gestión de las autorizaciones y habilitaciones correspondientes, con el objetivo de facilitar la ejecución de la obra en el territorio departamental.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su impacto en el empleo local, ya que se prevé que más de 30 vecinos de General Alvear tengan la oportunidad de incorporarse a las tareas vinculadas con su ejecución.

La iniciativa sumará infraestructura de telecomunicaciones al departamento y abrirá nuevas oportunidades laborales para trabajadores alvearenses.