El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que quiera asumir la guarda con fines de adopción de un niño de 8 años, identificado como “I”.

El llamado busca personas dispuestas a brindarle un entorno estable, afectuoso y seguro, acompañándolo en su crecimiento y desarrollo.

Según se informó, el niño cursa segundo grado y cuenta con acompañamiento psicológico, espacio al que disfruta asistir. Además, recientemente comenzó un tratamiento fonoaudiológico. Es descripto como alegre, inquieto y curioso, y entre sus actividades favoritas se encuentran jugar a la pelota, con autitos y mirar televisión. También manifiesta deseos de tener una mascota.

Uno de los aspectos fundamentales de esta convocatoria es que el niño tiene tres hermanos, por lo que se considera imprescindible que la familia que lo reciba esté dispuesta a preservar, favorecer y sostener ese vínculo, acompañándolo en la continuidad de una relación significativa para su historia personal.

Desde el Juzgado se busca una familia que pueda ofrecerle contención, paciencia y estabilidad, respetando sus tiempos y necesidades, y comprometiéndose a acompañarlo en cada etapa de su vida.

Cómo postularse

Las personas interesadas en convertirse en la familia de “I” pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 261 6799541