La Municipalidad de General Alvear, acompañó la realización de una jornada de prevención y concientización que reunió este viernes a cerca de 400 estudiantes de escuelas secundarias en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

La actividad se enmarcó en un ciclo de charlas impulsado por la Dirección General de Escuelas y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La convocatoria estuvo destinada a alumnos de segundo, tercero y cuarto año, quienes participaron de exposiciones y espacios de intercambio sobre grooming, violencia digital, huella digital, ciberdelitos y responsabilidad penal juvenil, entre otras temáticas vinculadas con la convivencia y los derechos de los adolescentes.

La propuesta contó con la participación de jueces, fiscales, representantes del Ministerio Público de la Defensa y equipos especializados, que respondieron consultas y brindaron herramientas para reconocer situaciones de riesgo y saber cómo actuar.

El director de Educación, José Morán, valoró la convocatoria y destacó la importancia de que los jóvenes puedan acceder a estos espacios de formación, incorporar herramientas y luego compartirlas en sus escuelas, hogares y grupos de amigos.

Por su parte, Silvia Vega, subsecretaria de Educación Secundaria de la Provincia, destacó la importancia de generar estos espacios de intercambio con los jóvenes y señaló: “Sabemos que es muy importante el trabajo en prevención para poder acompañarlos y sostener sus trayectorias, en esta necesidad de dar una educación integral a cada uno de nuestros estudiantes”.

En tanto, Pamela Cuartara, asesora de Presidencia de la Suprema Corte a cargo de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, explicó que uno de los objetivos es acercar la Justicia a los adolescentes y brindarles información para desenvolverse de manera segura en internet. “Es importante que sepan que las conductas y acciones que transitan en el mundo digital tienen consecuencias en la vida real”, remarcó.

El ciclo se desarrolla en distintos departamentos de Mendoza y busca fortalecer la prevención, promover el conocimiento de los derechos y acompañar a los adolescentes frente a situaciones que forman parte de su vida cotidiana.

La jornada permitió que cientos de estudiantes de General Alvear accedieran a información y herramientas para desenvolverse con mayor conocimiento y responsabilidad en los distintos ámbitos de su vida.