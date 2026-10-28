En el marco del convenio de cooperación entre el IES «Salvador Calafat» y la Municipalidad de General Alvear, 12 estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enología e Industria Frutihortícola participaron de una nueva jornada de prácticas profesionales en el Laboratorio de Bromatología Municipal.

La actividad contó con la participación de tres docentes de la carrera. Durante la jornada, los alumnos realizaron controles de calidad sobre diferentes productos elaborados por ellos mismos, como parte de una instancia de evaluación práctica para determinar su aptitud para el consumo, de acuerdo con la legislación vigente.

La propuesta permite fortalecer la formación de los futuros técnicos mediante experiencias concretas en ámbitos de trabajo, al tiempo que vincula la educación superior con los servicios municipales y los controles bromatológicos que contribuyen a garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos.