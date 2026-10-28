El programa de deporte adaptado realizó su tercer encuentro del año, con una jornada que reunió a participantes de distintas instituciones del departamento para compartir actividades de básquet, fútbol y boccia.

Una propuesta que promueve la actividad física, la recreación y los vínculos a través de distintas disciplinas.

Viviana Lima, asesora de Personas con Discapacidad, destacó el valor de estos espacios para fortalecer los vínculos entre quienes asisten a diferentes instituciones. “Más allá de lo competitivo, es un espacio de encuentro y de recreación”, expresó.

De cara al próximo año, la iniciativa busca ampliar su alcance con la posibilidad de conformar una liga de deporte adaptado e incorporar nuevas disciplinas.

La continuidad de estos encuentros forma parte del trabajo municipal para ampliar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad, promoviendo el deporte como una herramienta de inclusión, autonomía y construcción de vínculos.