La comunidad católica del sur mendocino organiza su participación en la visita del Papa a Córdoba, desde General Alvear ya se confirmaron tres colectivos, mientras que también habrá vecinos que colaborarán como voluntarios en las distintas actividades previstas.

La expectativa por la llegada del Papa a Córdoba crece en General Alvear y en toda la región sur de Mendoza. En ese marco, la comunidad religiosa se encuentra organizando el traslado de fieles de General Alvear, San Rafael y Malargüe, quienes viajarán para participar presencialmente de uno de los encuentros previstos durante la visita.

En diálogo con FM VIÑAS, el cura Horacio Valdivia informó que el departamento ya cuenta con tres colectivos completos: ‘existe una lista de personas preinscriptas para sumar una nueva unidad, por lo que quienes estén interesados en viajar pueden consultar en la Secretaría de la Parroquia San José, de 18:00 h a 20:00 h’, comentó.

La propuesta contempla salir el lunes, llegar durante la noche o madrugada a Córdoba, participar de la misa y regresar por la tarde en los mismos colectivos: ‘esta modalidad busca reducir los costos y facilitar que más personas puedan acompañar el acontecimiento’, destacó Valdivia.

Además de los fieles que viajarán, General Alvear tendrá representantes colaborando en la organización de las actividades: ‘se estima que habrá alrededor de 25 mil voluntarios destinados a distintas tareas, como orientar a los asistentes, organizar los puestos de hidratación y brindar información sobre los servicios disponibles’, agregó.

En ese sentido, se mencionó que al menos tres integrantes de la comunidad parroquial alvearense ya se encuentran preparados para colaborar, la expectativa está puesta en una convocatoria multitudinaria.