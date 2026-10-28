Integrantes de la Cámara de Comercio, Grupo Los Históricos y vecinos de la región impulsan acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la Ruta Nacional 188, en el tramo que conecta General Alvear, San Rafael y Malargüe.

Se anunciaron que los trabajos de mantenimiento en uno de los sectores más complicados, el cerro Los Pajaritos, están próximos a finalizar y convocaron a una caravana para el próximo 7 de noviembre.

Según explicaron Carlos Porta y Lucas Fernández, impulsores de la iniciativa, el proyecto comenzó a gestarse hace algunos meses con el objetivo de volver a poner en agenda la importancia estratégica de esta ruta para el desarrollo del sur de Mendoza: ‘entre los fundamentos mencionaron el crecimiento que podría generar el Paso Pehuenche, su conexión bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico y el movimiento económico vinculado a Vaca Muerta’, agregaron.

En cuanto a las tareas realizadas, destacaron que Vialidad Nacional llevó adelante trabajos de mantenimiento en aproximadamente el 80% de la ruta: ‘uno de los avances más importantes se concretó en el sector del cerro Los Pajaritos, donde existían dificultades para circular debido a la acumulación de piedras y al deterioro del camino’, detallaron.

Para mejorar ese tramo, consiguieron maquinaria a través de Vialidad Provincial, entre ellas una cargadora y una batea para aportar material en los sectores más críticos: ‘actualmente los trabajos sobre unos 7 u 8 kilómetros se encuentran prácticamente terminados y se prevé completar los últimos retoques durante la próxima semana’, comentaron.

El sector ya puede transitarse con mayor facilidad, especialmente para camionetas y vehículos utilitarios elevados: ‘se recomienda precaución para los automóviles bajos debido a la presencia de algunas piedras’, resaltaron.

Caravana para unir al Sur Mendocin o

Como parte de esta iniciativa, se realizará una caravana el próximo 7 de noviembre, con punto de encuentro en el Puente del Río a las 06:00 am.

La propuesta contempla un desayuno con tortas fritas y un almuerzo de camaradería con asado, en una actividad pensada para reunir a representantes de General Alvear, San Rafael y Malargüe.