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FM Viñas
VELADA PATRIÓTICA A PURA EMOCIÓN Y ORGULLO ARGENTINO
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9 julio, 2025
Así se vivío anoche, en el Cineteatro Antonio Lafalla, la tradicional Velada Patriótica para recibir juntos un nuevo aniversario del 9 de Julio.
Música, danza y sentimiento nacional nos unieron para celebrar la independencia de nuestra patria.
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