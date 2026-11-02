«SÚPER NIÑO»: LA DGE HABILITA SUSPENDER LAS SALIDAS ESCOLARES ANTE EL RIESGO CLIMÁTICO

La DGE autorizó la suspensión preventiva de salidas escolares ante alertas meteorológicas por El Niño. Se prioriza la seguridad de los estudiantes.

La Dirección General de Escuelas emitió un comunicado, mediante el cual habilita a las escuelas a disponer la suspensión preventiva de las salidas escolares programadas. Se busca resguardar la seguridad física y la integridad de los estudiantes ante la inestabilidad y tormentas provocadas por El Niño en toda la provincia de Mendoza.

De acuerdo con lo establecido, las autoridades de las escuelas deberán verificar las variables meteorológicas, los trayectos de traslado, los lugares de destino y el tipo de actividades planificadas antes de realizar cualquier desplazamiento fuera del establecimiento.

El Niño: criterios y comunicación a las familias En el marco del compromiso institucional y legal vigente, cada colegio evaluará la suspensión de las salidas pedagógicas proyectadas para lo que resta del ciclo lectivo en los casos donde no existan garantías de estabilidad meteorológica.

Notificaciones por curso: cada división o nivel educativo informará a la brevedad a las familias sobre la decisión adoptada respecto de las salidas que ya habían sido notificadas con anterioridad.

Evaluación de traslados: se pondrá especial foco en prevenir contingencias en los desplazamientos y en la vía pública frente a imprevistos climáticos. Protección integral e interés superior La aplicación de esta normativa responde a la necesidad de poner en primer plano el interés superior del niño, niña y adolescente, garantizando de manera irrestricta sus derechos a la protección, el cuidado y la seguridad. La disposición también resguarda la tranquilidad de las familias y la responsabilidad de los docentes a cargo de los grupos. Aunque las autoridades reconocen la relevancia formativa de las experiencias fuera del aula, recalcan que ante situaciones de incertidumbre o riesgo, la prevención, la cautela y la protección de la comunidad educativa son la máxima prioridad.