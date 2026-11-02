El equipo alvearense dejó en el camino a Deportivo Goudge tras ganar su partido en condición de local.

Los goles del encuentro llegaron temprano, a los 3′ PT Javier Peñaloza fue el encargado de abrir el marcador, luego a 5′ ST Maximiliano Herrera cerró la gran noche para el lobo alvearense.

De esta forma el Sport Club Pacífico ya tiene rival confirmado para la próxima instancia, será Atlético Argentino del departamento de Guaymallén quien ganó sus dos partidos dejando un global favorable por 7 a 3 frente a Deportivo Malargüe.