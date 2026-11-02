En el marco de la celebración por los 33 años de la Cámara de Turismo de General Alvear, su presidente Walther Martínez destacó el trabajo conjunto con el Municipio y la Dirección de Turismo, además de los avances alcanzados para fortalecer la actividad turística en el departamento.

Durante su discurso, agradeció especialmente al intendente Alejandro Molero y al director de Turismo, Gustavo García, por el acompañamiento y la predisposición para trabajar en conjunto: ‘es la primera vez que coincidimos de manera articulada el Gobierno municipal, Dirección de Turismo y específica de Turismo de la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo’, comentó.

Uno de los logros más importantes mencionados fue la posibilidad de contar, por primera vez en los 33 años de historia de la institución, con un espacio físico propio para desarrollar sus actividades: ‘esto se concretó mediante un convenio y gestiones compartidas’, destacó.

Martínez valoró el crecimiento que ha tenido General Alvear como destino de eventos y encuentros deportivos: ‘los encuentros deportivos permiten mantener prácticamente completa la capacidad de alojamiento del departamento, el último período se alcanzaron aproximadamente 80 noches de ocupación vinculadas a este movimiento turístico nuestro desafío es llegar a las 120 noches durante 2027′, resaltó.

Las obras y proyectos que se están desarrollando en la ciudad forman parte de un camino de crecimiento para el turismo local: ‘el 2027 tiene que ser mayor’, concluyó.