La visita oficial del papa León XIV a la Argentina provocará importantes cambios en la actividad cotidiana. Como parte del operativo de seguridad y logística organizado para recibir al Sumo Pontífice, noviembre tendrá un cronograma excepcional que afectará la atención presencial en los bancos.

El período comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Trabajador Bancario. Continuará durante el sábado 7 y el domingo 8, mientras que el lunes 9 será feriado nacional y el martes 10 habrá feriado bancario en todo el territorio argentino.

En la mayoría de las provincias, las entidades retomarían la atención el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires podría sumarse una sexta jornada sin actividad debido al feriado provincial establecido en coincidencia con la última etapa de la visita del Papa.

Ante este escenario, quienes necesiten disponer de billetes deberán organizarse con anticipación. La principal recomendación es no esperar hasta el último día para retirar efectivo, especialmente si se utilizará para viajar, pagar servicios o realizar compras en comercios pequeños.

Cómo retirar efectivo durante la visita del papa León XIV

Aunque las sucursales bancarias permanezcan cerradas, los cajeros automáticos continuarán funcionando. En ellos se podrán efectuar extracciones, consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios y, según el equipo disponible, depositar dinero.

De todos modos, la disponibilidad de billetes dependerá de la demanda y de la reposición programada por cada entidad. Como el cierre se extenderá durante varios días, algunos cajeros podrían quedarse temporalmente sin efectivo.

Por ese motivo, se recomienda retirar una cantidad razonable antes del viernes 6 de noviembre, sin acumular sumas innecesarias en el hogar.

También será conveniente revisar el límite diario de extracción establecido por el banco. Este monto varía según la entidad, el tipo de cuenta y el perfil del cliente. En muchos casos puede consultarse o modificarse mediante el home banking o la aplicación móvil.

Otra alternativa será utilizar cajeros pertenecientes a otros bancos o redes. Sin embargo, algunas de estas operaciones pueden generar una comisión, por lo que conviene verificar previamente las condiciones informadas por la entidad.

Supermercados y farmacias: otra opción para retirar dinero

Durante los días sin bancos también se podrá retirar efectivo en comercios adheridos, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Para utilizar esta modalidad, generalmente se debe realizar una compra con tarjeta de débito y solicitar el dinero antes de finalizar el pago. Tanto el importe de la compra como la extracción se descuentan directamente de la cuenta bancaria.

Esta alternativa será útil si los cajeros de la zona se quedan sin billetes. No obstante, el servicio dependerá de la disponibilidad de efectivo en la caja del comercio y del límite habilitado por cada establecimiento.

Antes de trasladarse, es recomendable consultar si el local permite realizar extracciones y cuál es el monto máximo disponible.

¿Funcionarán las transferencias y las billeteras virtuales?

El cierre relacionado con la visita del papa León XIV afectará principalmente la atención en las sucursales. Las aplicaciones bancarias, las tarjetas, el home banking y las billeteras virtuales continuarán operativas.

Los usuarios podrán pagar mediante tarjeta de débito, transferencia o código QR, además de consultar saldos y movimientos. Por eso, no será necesario guardar grandes cantidades de efectivo.

En cambio, algunos trámites presenciales deberán esperar hasta la reapertura, como el acceso a cajas de seguridad, la presentación de documentación y determinadas gestiones comerciales.

Qué hacer antes del cierre de los bancos

Para evitar inconvenientes, se aconseja:

Retirar efectivo con anticipación .

. Revisar el límite diario de extracción.

Localizar cajeros alternativos.

Identificar comercios que entreguen efectivo.

Mantener saldo para pagar con débito o QR.

Adelantar los trámites presenciales.

No aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros.

La llegada del Papa provocará un cierre bancario excepcional, pero el dinero seguirá disponible mediante canales electrónicos. La clave será combinar efectivo, tarjetas, transferencias y billeteras virtuales para atravesar esas jornadas sin depender de las ventanillas.