El Teatro Antonio Lafalla fue escenario del espectáculo “Terapia y Flor”, que reunió a las bandas Terapeutas In Terapia y Flor y Truco en una noche de música y emoción, con una importante convocatoria.

El encuentro tuvo un significado especial, ya que marcó la despedida de Terapeutas In Terapia de los escenarios, luego de una trayectoria compartida con el público alvearense. Ambas agrupaciones ofrecieron una destacada presentación, con un repertorio que puso en valor el talento y la música local.

Desde la Municipalidad de General Alvear se continúa acompañando y promoviendo a los artistas del departamento, generando espacios para el encuentro con la comunidad y el fortalecimiento de la cultura local.