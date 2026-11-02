La Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear participó de una nueva edición de Book Fest Negro, organizada por el Club de Lectura El Garage de Poe en Casa Salonia.

La propuesta, inspirada en la literatura de terror y la novela negra, se realizó en el marco de Halloween. Tanto los asistentes como la decoración del espacio se sumaron a la temática, con disfraces y ambientación alusiva.

La jornada incluyó la presentación de Ciudad de Condenados, de Gabriela Chiapa y Pacto con el Diablo, de Carlos Alberto Vega. También se realizaron juegos temáticos y una resolución de casos que invitó a los participantes a disfrutar de la literatura desde una propuesta diferente.

Chiapa destacó que la iniciativa busca acercar los libros a la comunidad de una manera más recreativa y abierta. “Queremos seguir promoviendo la lectura, pero desde otro lugar, uno más divertido, más abierto, sin tantas estructuras”, expresó.

La actividad se suma a las propuestas culturales que buscan promover la lectura y generar nuevos espacios de encuentro entre escritores y lectores en General Alvear.