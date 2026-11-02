Continúan los trabajos de extensión de la red cloacal en calle Prolongación Estrada, donde están próximas a finalizar las tareas. La intervención responde a un pedido de los vecinos y forma parte de las obras de infraestructura que impulsa la gestión municipal.

El director de Obras Públicas, Mauricio Martínez, explicó que los trabajos están llegando al colector Fornati y que, una vez finalizado este sector, las cuadrillas continuarán en Prolongación 26 de Julio.

En paralelo, los equipos de movimiento de suelo acondicionan las cajas para futuros asfaltados. Sobre estas tareas, Martínez señaló: “estamos ya empezando a acondicionar las cajas para futuros asfaltos, para tener una buena transitabilidad para todos los vehículos”.

Estas intervenciones también se desarrollan en calle Corrientes, Carmensa y otros puntos del departamento. Además, el funcionario destacó el buen funcionamiento de los colectores durante las últimas lluvias y adelantó que se realizarán tareas de limpieza y mantenimiento en el sector del colector Fornati.

De esta manera, los trabajos continúan en distintos sectores del departamento, con el objetivo de ampliar los servicios de infraestructura y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos.