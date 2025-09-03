El próximo sábado 6 de septiembre, a las 15:30 horas, se llevará a cabo la inauguración de un monumento dedicado a los grupos Scout de nuestro departamento.

La iniciativa, impulsada por Cacho Caviazo y acompañada por la comunidad, será en la entrada del Club Banco Nación, un espacio emblemático para la historia de este movimiento.

El próximo 5 de septiembre se celebra el Día Nacional del Scout en conmemoración de la fundación de Scouting en el país y de las buenas acciones que realizan los jóvenes scouts.

La obra presenta la imagen de un Scout arrodillado, símbolo característico del Grupo San José y emblema de los valores de compromiso y servicio que inspiran a este movimiento en todo el país. La escultura, realizada principalmente en metal, estará orientada hacia el Nevado, en referencia a las experiencias de montañismo que tantos integrantes han compartido.

Además, el espacio fue acondicionado recientemente con bancos, mástiles para las banderas y trabajos de pintura realizados con la colaboración de la Municipalidad y del propio Club Banco Nación. Una de las banderas que se izará fue donada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, y se destaca por sus grandes dimensiones.