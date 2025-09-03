El senador provincial Walther Marcolini dialogó con FM VIÑAS y confirmó que la próxima semana se firmará el acta definitiva para el reinicio de la obra del gasoducto que une La Mora con San Rafael, una infraestructura clave para el sur mendocino.

“Está corroborado que el 87% de la obra ya está ejecutado. Con la transferencia de fondos a la Nación y al municipio de San Rafael, se podrá continuar y finalizar el proyecto”, explicó el legislador. Según adelantó, en noviembre y diciembre se realizará una inspección a cargo de ECOGAS, mientras que la inspección final de GASANDES está prevista para abril de 2026. “Eso permitiría que el próximo invierno los usuarios, las familias y la industria ya puedan utilizar el gas”, agregó.

Marcolini destacó además que la obra permitirá más de 7.000 nuevas conexiones en General Alvear y San Rafael, lo que significará un fuerte impacto en la calidad de vida de los vecinos y en la competitividad de las pymes de la región.

El senador también se refirió al desarrollo del edificio de UGACOOP, que ya cuenta con sus primeras etapas finalizadas gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, cooperativas y vecinos:

“Lo más valioso es que ha sido un proyecto colectivo, en el que el 99,5% de los alvearenses colaboraron a través del pequeño aporte en la factura de electricidad. Ese esfuerzo permitió levantar aulas y laboratorios que incluso fueron fundamentales en la pandemia”.

En ese sentido, valoró el compromiso del gobernador Alfredo Cornejo de avanzar con la tercera etapa del edificio, que incluye dos bloques de aulas, un bloque de ciencias y un salón de usos múltiples, con una inversión estimada en 2.500 millones de pesos prevista para el presupuesto 2026.

Finalmente, Marcolini remarcó que su objetivo es seguir trabajando para que el departamento pueda contar con una universidad propia hacia 2030: “Es fundamental que nuestros jóvenes tengan una amplia oferta académica en Alvear y no deban irse. La educación es la mejor herramienta para el futuro”.