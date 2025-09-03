Desde este lunes 1 de septiembre, los vecinos de General Alvear pueden solicitar taxis y remises a través de la nueva aplicación oficial “Tu Taxi Alvear”, disponible en Play Store y desarrollada en Mendoza para modernizar el servicio de transporte público en la ciudad.

Alejandro Maggi, presidente de la Asociación de Taxis, Remises y Afines de la Zona Sur (ATARSUR), explicó en diálogo con FM VIÑAS que la iniciativa busca agilizar y dar mayor confiabilidad al servicio: “Con esta aplicación, el usuario puede pedir una unidad, ver en tiempo real dónde está el móvil, cuánto falta para que llegue, e incluso conocer la patente y el número de habitáculo del auto que lo va a buscar. Todo con la garantía de que se trata de vehículos habilitados por la Secretaría de Transporte, con seguro, choferes profesionales y las normas de higiene y seguridad que exige la regulación”.

Actualmente ya se encuentran 14 móviles sumados a la app, entre taxis y remises, y en breve se incorporarán ocho más, alcanzando un total de 22 unidades disponibles para toda la ciudad.

Además de la aplicación, se habilitó un servicio alternativo por WhatsApp al número 636300, pensado para quienes prefieran llamar o enviar un mensaje y solicitar un auto de manera sencilla.

Maggi destacó que la herramienta permite una mejor distribución de las unidades, evitando viajes en vacío: “Antes liberábamos un pasajero en un barrio y volvíamos al centro sin ocupación. Ahora el sistema crea paradas virtuales, por lo que siempre habrá un taxi cercano al lugar donde se solicita”.

Finalmente, el titular de ATARSUR subrayó que esta modernización representa “un valor agregado para toda la ciudad”, ya que no solo mejora la rapidez y seguridad del servicio, sino que también responde a la creciente demanda de movilidad, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

La aplicación puede descargarse en el siguiente enlace: Tu Taxi Alvear – Descargar