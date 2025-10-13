Este lunes se desarrolló la tercera y última jornada presencial del ciclo de capacitación en riego agrícola en la finca modelo ubicada en Bodega Faraón.

La actividad se enmarca en el programa de asistencia técnica y financiera impulsado por la provincia de Mendoza, a través del Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de General Alvear y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la mañana, los asistentes participaron de una instancia práctica centrada en la aplicación de distintos sistemas de riego.

La finca, gestionada por la Secretaría de Desarrollo del municipio, ha sido equipada con tecnologías de última generación para optimizar el uso del agua en cultivos frutales y hortícolas.

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, explicó que la jornada tuvo como eje la transferencia de conocimientos a los productores locales. “Estamos mostrando distintas modalidades de riego: riego por manga, por goteo en cultivos hortícolas y también en vid. La idea es que el productor pueda conocer de cerca estas herramientas y evaluarlas para su aplicación en sus propios campos”, señaló.

La finca modelo cuenta con un reservorio de agua, sistema de bombeo y cultivos experimentales. Actualmente se trabaja con 15 variedades de cebolla, y se preparan nuevos cultivos para la temporada primavera-verano, como tomate, melón, sandía y zapallo. Estas experiencias buscan generar información útil sobre el comportamiento de las distintas especies en el clima y suelo del sur mendocino.

El programa de capacitación incluyó tres encuentros presenciales, con actividades teóricas y prácticas, y tuvo como objetivo central fortalecer las capacidades técnicas de los sectores productivos regionales en el manejo eficiente del recurso hídrico.