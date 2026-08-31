El Gobierno provincial comunicó oficialmente la cesión de dos de las cuatro aeronaves que integraban el sistema provincial de lucha antigranizo, con el objetivo de que los municipios de San Rafael y General Alvear puedan continuar con el combate aéreo contra el granizo si así lo consideran necesario.

La decisión fue comunicada por el Gobierno de Mendoza al intendente de General Alvear, Alejandro Molero.

Según consta en la nota firmada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, dos de las cuatro aeronaves que formaban parte del sistema provincial serán cedidas a los municipios de San Rafael y General Alvear.

La medida permitirá que ambas comunas puedan definir de manera autónoma si mantienen el sistema de lucha antigranizo aérea y bajo qué modalidad llevarlo adelante.

Además de las aeronaves, la Provincia anunció que pondrá a disposición de los municipios los recursos técnicos de radar vinculados al funcionamiento del sistema, de acuerdo con las necesidades que planteen las comunas y las condiciones que se establezcan para su utilización.

Un cambio en la estrategia provincial

Desde el Gobierno de Mendoza explicaron que la cesión forma parte de una política más amplia orientada a destinar los recursos directamente a los productores afectados por contingencias climáticas.

En ese marco, la Provincia sostiene que decidió fortalecer el Seguro Agrícola y los mecanismos de compensación, buscando que, ante una pérdida, la asistencia económica llegue directamente al productor y pueda ser utilizada como capital para volver a producir durante la temporada siguiente.

El documento sostiene que la experiencia de los últimos años demuestra que las contingencias climáticas continúan produciéndose aun cuando se encuentra activo el sistema de lucha antigranizo, incluyendo los últimos tres años.

Por este motivo, el Gobierno provincial resolvió concentrar sus recursos en herramientas destinadas a brindar una respuesta directa a los productores que sufren pérdidas.

General Alvear podrá decidir si mantiene la lucha aérea

La decisión deja en manos de los municipios la posibilidad de continuar con la lucha antigranizo aérea. En el caso de General Alvear, la comuna contará con una de las aeronaves cedidas y podrá evaluar la continuidad del sistema de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

Mientras tanto, Mendoza plantea que continuará fortaleciendo el Seguro Agrícola y los mecanismos de asistencia directa al sector productivo.

Desde la Provincia remarcaron que el objetivo es que los recursos destinados a proteger la producción lleguen de la manera más directa y efectiva posible a los productores.