El senador provincial por San Rafael del Partido Justicialista, Mauricio Sat, cuestionó los dichos del intendente de General Alvear, Alejandro Molero, en una conferencia de prensa esta mañana, donde dejó entrever la posibilidad de que ese municipio vecino compre un avión destinado a la lucha antigranizo tras hablar con el gobernador Cornejo y el ministro de Producción Vargas Arizu.

Sat, en comunicación con Diario San Rafael, vinculó la situación con una supuesta estrategia del Gobierno provincial para desfinanciar a San Rafael.

El legislador recordó que, cuando la Provincia decidió dejar de financiar el sistema, desde el Ejecutivo provincial se había planteado que una gestión eficiente por parte de los municipios del sur podría abrir la posibilidad de recuperar el aporte provincial.

“El Gobierno en su momento manifestó que si nosotros desde el Sur, tanto en el municipio de San Rafael como en el de Alvear, demostrábamos que la lucha era eficiente, ellos la volvían a financiar”, señaló Sat.

En ese sentido, consideró que los resultados obtenidos durante la temporada anterior demostraron la utilidad del sistema. “Eficiente ha sido. El claro ejemplo es cómo el año pasado en General Alvear no cayó granizo directamente. Nosotros sí tuvimos que lamentar en algunos distritos”, sostuvo.

Sat remarcó además que se trata de un mecanismo de mitigación y defendió su continuidad frente a otras alternativas de protección para la producción. Según expresó, implementar de manera generalizada otros sistemas, como la colocación de malla antigranizo, demandaría una inversión y un período de tiempo considerablemente mayores.

Críticas por la situación financiera de General Alvear

Uno de los principales cuestionamientos del senador estuvo dirigido a la eventual adquisición de una aeronave por parte de la comuna alvearense. Sat sostuvo que la iniciativa resulta contradictoria con las dificultades económicas que, según señaló, viene manifestando el municipio.

“Llama mucho la atención y, a mi entender, esto tiene que ver con una estrategia política de desfinanciamiento al municipio de San Rafael”, afirmó.

El senador aseguró que General Alvear terminó recientemente de cancelar compromisos con San Rafael correspondientes a la lucha antigranizo y sostuvo que todavía existirían obligaciones pendientes con el fideicomiso conformado para sostener el sistema.

“Si está debiendo, ¿cómo ahora tiene la capacidad económica para poder comprar un avión? En definitiva, yo lo que creo es que el Gobierno sería quien le daría la posibilidad de comprar este avión, porque el municipio en teoría no tiene los fondos”, planteó.

Sat también hizo referencia a los adelantos de coparticipación solicitados por General Alvear. A su entender, esos pedidos muestran una situación financiera que no sería compatible con una inversión de las características que supone adquirir una aeronave.

“Si es un municipio que está casi todos los días pidiendo adelantos —en los últimos meses ha pedido varios adelantos de coparticipación— significa que está con dificultades económicas y ahora saldría a comprar un avión. La verdad que parece bastante raro y contradictorio”, expresó.

“Un problema que generó el Gobierno provincial”

Para el legislador justicialista, la discusión actual tiene su origen en la decisión del Gobierno mendocino de retirar el financiamiento provincial de la lucha antigranizo y trasladar al sur provincial la responsabilidad de sostener el sistema.

“Para mí es una puesta en escena para generar una distracción sobre un claro compromiso, sobre un problema que generó el mismo Gobierno provincial, que de un día para el otro dijo ‘vamos a sacar la lucha antigranizo’ y que no quiere resolverlo”, cuestionó.

Finalmente, Sat apuntó contra los tiempos en los que vuelve a instalarse la discusión, teniendo en cuenta la proximidad de una nueva temporada de tormentas.

“Lo llamativo también es cómo puede ser que recién ahora, que ya debería estar operativa en los próximos días, intenten empezar a plantear la posibilidad de que haya lucha. Es muy llamativo y llama poderosamente la atención estas actitudes que están teniendo tanto el Gobierno provincial como el intendente Molero”, concluyó el senador sanrafaelino.