Este 12 de octubre el Centro de Jubilados del Barrio San Carlos fue escenario de una jornada llena de emoción, música y reconocimientos en el marco del Día de la Madre y el Octubre Rosa, organizada por la Oficina Municipal del Barrio San Carlos junto a vecinas y vecinos del lugar.

El encuentro reunió a numerosas mamás del barrio, quienes disfrutaron de un día pensado especialmente para ellas, con actividades, sorteos, música y charlas sobre salud.

“La verdad que estamos pasando un momento más que agradable con todas las mamás del barrio. Fue una jornada preparada para el disfrute, pero también para acercarles información y acompañamiento desde la delegación”, expresó Paola Ordoñez.

Durante la celebración, la licenciada Baldoni brindó una charla en el marco del Mes Rosa, sobre cáncer de mama y cáncer de útero, promoviendo la concientización y la importancia de los controles preventivos.

El momento más emotivo se vivió cuando se homenajeó a una mamá del barrio que atraviesa un proceso de tratamiento, gesto que fue recibido con aplausos y gran cariño por todas las presentes.

Además, se realizó un reconocimiento especial a cuatro madres del barrio que han dedicado su vida a la crianza y al trabajo, todas ellas con familias numerosas de más de diez hijos.

“Queríamos destacar a esas mamás luchadoras, que todos los días enfrentan la vida con amor y esfuerzo. Fue muy emocionante verlas recibir ese reconocimiento”, señalaron desde la organización.

El encuentro cerró con un balance más que positivo, lleno de abrazos, sonrisas y emoción.

“Fue un día hermoso, un homenaje a todas las mamás del barrio que se lo merecen. Cada espacio, cada mejora y cada actividad que realizamos tiene un solo objetivo: que nuestras vecinas vivan mejor y se sientan acompañadas”, concluyó una vecina.