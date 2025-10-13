La Directora de Inspección, Mabel Uccelli, dialogó con FM VIÑAS y destacó el éxito de los cursos de manipulación de alimentos que se desarrollaron a lo largo del año en distintos puntos del departamento.

“Ha sido todo un éxito. Durante todo el año se ha trabajado muchísimo con lo que tiene que ver con el curso de manipulación de alimentos. Hemos recorrido los distritos y también estuvimos en escuelas de nivel secundario capacitando a los alumnos del último año”, expresó Uccelli.

Estos cursos, impulsados por el área de Bromatología, son muy requeridos debido a la gran cantidad de personas que trabajan en actividades vinculadas con la alimentación. “Nuestra función es brindar también seguridad a quienes consumen, por eso seguimos trabajando de esta manera”, agregó la funcionaria.

Desde la Dirección de Inspección y Bromatología destacaron que la capacitación permite mantener un control actualizado sobre todas las empresas y emprendimientos que trabajan con alimentos.

“Nos da un alivio porque tenemos un registro completo y podemos controlar los vencimientos. Armamos el cronograma semanalmente según las necesidades que surgen”, comentó la directora.

Asimismo, recordó que el curso es exigido también para eventos públicos relacionados con la gastronomía. “Lo hicimos, por ejemplo, durante el Festival de la Cerveza. Cada vez que hay un evento de este tipo, programamos una capacitación especial”, concluyó Uccelli.