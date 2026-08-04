Mendoza está a un paso de poner en funcionamiento el primer peaje sobre trazas provinciales.

La estación de cobro sobre la Ruta Provincial 153, que une Las Catitas (Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael), ya tiene instaladas las casillas, las barreras y la infraestructura necesaria para iniciar la operatoria. Solo resta la inauguración oficial por parte del Gobierno provincial para que comiencen los cobros.

El puesto se encuentra ubicado cerca del ingreso a la ruta desde Las Catitas y será el primero de una serie de peajes que el Ejecutivo implementará en distintos corredores provinciales.

A diferencia del resto, esta estación funcionará con el sistema tradicional de barreras y cabinas de cobro manual, además de ser administrada directamente por el Estado y no integrar el esquema de concesión privada previsto para las demás rutas.

Aunque el Gobierno todavía no oficializó la tarifa, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, había anticipado que el valor sería similar al precio de un litro de nafta súper. De mantenerse ese criterio, el costo rondaría los 2.000 pesos por pasada.

El gobernador Alfredo Cornejo adelantó días atrás que el esquema de descuentos será similar al que actualmente aplica el sistema de transporte público. “Va a ser razonable con promociones, como es el sistema de transporte público. El que viaja frecuentemente tiene tarifas infinitamente más bajas que el que viaja de vez en cuando. Lo mismo va a ser. Es un criterio de movilidad urbana más razonable para la gente“, sostuvo.

Un corredor estratégico para el este y el sur

También continúa bajo análisis la implementación de una tarifa diferencial para los usuarios frecuentes, especialmente los vecinos que utilizan ese corredor de manera cotidiana.

La repavimentación integral de la Ruta Provincial 153 finalizó en mayo y posteriormente se completaron los trabajos de señalización, cartelería e infraestructura complementaria. La obra también contempló la demolición y reconstrucción de dos puentes sobre cauces aluvionales secos, afectados por el paso del tiempo y las crecidas registradas durante tormentas.

Con esta intervención quedó consolidado un corredor estratégico que vincula el este con el sur de Mendoza, facilitando la conexión entre dos de los principales oasis productivos de la provincia. Además, el peaje se ubica en un sector cercano a la Reserva de Biósfera Ñacuñán, donde también funcionan una escuela, comercios, sanitarios públicos y espacios religiosos.

Fuente: Diario El Sol.