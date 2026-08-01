El hecho sucedió en Avenida Alvear Este y Pedro Escudero, el conductor de 50 años fue identifcado como F.A.J.R.

Durante un control preventivo, personal policial detuvo la marcha de una camioneta Ford F-100 y realizó el correspondiente test de alcoholemia a su conductor.

La prueba arrojó un resultado positivo de 1,027 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a su aprehensión y a la retención del vehículo. Además, se constató que circulaba sin licencia de conducir y sin seguro obligatorio.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente.