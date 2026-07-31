En la Reserva Municipal El Trapal se llevó a cabo una jornada conmemorativa por el Día de la Pachamama, organizada por emprendimientos locales con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear.

La propuesta reunió a vecinos en un espacio de encuentro y reflexión sobre el valor de la tierra como base de la producción y el desarrollo del departamento, promoviendo además el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.

Desde Gestión Ambiental, el asesor Denis Rabanal destacó que la celebración, más allá de sus raíces ancestrales, “hoy representa el reconocimiento a todo lo que la tierra nos brinda para desarrollar nuestras actividades”, y remarcó que en General Alvear “la producción debe ir siempre de la mano del cuidado del ambiente”.

Asimismo, señaló que la economía regional tiene una fuerte base agrícola, ganadera e industrial, por lo que “el desarrollo económico debe generar beneficios sin dejar de proteger el ambiente”, impulsando un crecimiento sostenible para el departamento.

La actividad se desarrolló en la Reserva Municipal El Trapal, un espacio protegido que conserva la biodiversidad local y que, a través de este tipo de iniciativas, fortalece la concientización sobre la importancia de cuidar el patrimonio natural y promover una producción sustentable.