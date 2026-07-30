El director de Deportes, Alberto Gómez y Germán Bordano, invitaron a la comunidad a participar del 1° Torneo Provincial de Gimnasia Artística Femenina, que se desarrollará los días 1 y 2 de agosto en el Polideportivo Municipal.

El certamen reunirá a más de 450 gimnastas federadas de toda la provincia en los niveles USAG 1A, 1B y 2, con la participación de instituciones afiliadas a la Federación Mendocina de Gimnasia. Además, General

Alvear estará representado por 26 gimnastas de Club Bordano Gimnasia en uno de los eventos más importantes del calendario 2026 para estas categorías.