La Cámara de Diputados de Mendoza distinguió a la Federación Territorial de Cámaras del Sur de Mendoza por su iniciativa de integración regional bajo la marca «Oasis Sur».

El acto se desarrolló en el Salón Azul de la Legislatura y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el autor de la iniciativa, el diputado Carlos Ponce; y los presidentes de las tres cámaras que integran la Federación: Germán Herrada por General Alvear, Silvina Pietrelli por San Rafael y Gabriel Ginart por Malargüe. También estuvo presente Gabriel Brega, quien presidirá la Federación.

La Federación Territorial de Cámaras del Sur agrupa a las instituciones empresariales de los tres departamentos del sur mendocino con el objetivo de construir una agenda común de desarrollo, fortalecer la representación del sector productivo y proyectar la región como un polo de inversión integrado y competitivo. La marca «Oasis Sur» es la identidad territorial que expresa ese trabajo conjunto.

Germán Herrada destacó la naturaleza del vínculo que sostiene la Federación: «Nosotros nos integramos porque somos todos privados y estamos acostumbrados a esto. Tenemos un objetivo común que es hacer crecer nuestras pymes, empresas y sectores productivos». El presidente de la Cámara de Alvear subrayó así lo que diferencia a este espacio de otras iniciativas institucionales: la articulación nace del sector privado y tiene un propósito concreto.

El diputado Ponce calificó a la Federación como un «modelo de éxito para otras regiones» y puso en valor la coordinación lograda entre las tres cámaras. Por su parte, Lombardi resaltó que el sur mendocino concentra los tres motores del nuevo modelo económico nacional —el campo, la energía y la minería— y que la articulación privada que representa la Federación es clave para que la región lidere el desarrollo de Mendoza en las próximas décadas.