La Municipalidad de General Alvear, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, firmará un convenio de colaboración con la empresa Worklift para desarrollar capacitaciones orientadas al sector industrial en general.

El 11 de agosto se realizará la firma del acuerdo, una charla informativa sobre las capacitaciones que se brindarán durante los dos años de vigencia del convenio y una capacitación modelo sin costo para los asistentes.

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa a través del siguiente enlace:

https://forms.cloud.microsoft/r/mvzZUsVujQ?origin=lprLink

El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, destacó la importancia de la propuesta: “todas las capacitaciones son certificadas y eso representa una ventaja al momento de presentar un currículum. Son requisitos que muchas empresas solicitan y permiten a los postulantes contar con una mejor preparación”.

Por su parte, el jefe de Región Cuyo de Worklift, Jorge Fuenzalida, señaló: “nos sumamos a esta propuesta porque creemos en la importancia de brindar capacitación y generar oportunidades de desarrollo para las personas”.

Los cursos estarán vinculados a la operación de equipos de levantamiento de cargas, maquinaria vial y otras herramientas utilizadas en la industria pesada, combinando instancias teóricas y prácticas. De esta manera, el Municipio continúa promoviendo acciones de articulación con el sector privado para acercar herramientas concretas de formación y empleo a la comunidad.