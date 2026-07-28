El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo Motorizado durante un patrullaje preventivo.

El vehículo había sido sustraído días atrás y quedó a disposición de la Justicia.

La Policía de Mendoza recuperó una motocicleta con pedido de secuestro por robo durante un control preventivo realizado por efectivos del Cuerpo Motorizado de General Alvear, en el marco de los patrullajes destinados a prevenir el delito.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de avenida Alvear Oeste y Emilio Civit, donde el personal policial detuvo la marcha de una motocicleta Corven Mirage 110 cc de color azul para realizar un control de rutina.

Al verificar la información del rodado en los sistemas policiales, los efectivos constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro por un robo denunciado días atrás en calle Zamenhof.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y el vehículo secuestrado, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.