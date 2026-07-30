La Municipalidad de General Alvear informa que la quinta fecha de la categoría Tradicionales de Automovilismo, prevista para este fin de semana, fue reprogramada para el sábado 16 de agosto debido a las condiciones climáticas.

La medida, adoptada de manera conjunta con la FEMAD, responde a los trabajos que se realizan en el circuito, los cuales no podrán completarse en tiempo y forma como consecuencia de las inclemencias del tiempo, sumado al pronóstico de lluvias para los próximos días.

La reprogramación tiene como objetivo garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la competencia y la seguridad de los participantes y del público.