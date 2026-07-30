En el Polideportivo Deportistas Alvearenses, se llevó a cabo la etapa departamental de atletismo de los Juegos Sanmartinianos, donde jóvenes deportistas participaron en distintas pruebas de pista y campo, tanto en la modalidad convencional como adaptada.

Durante la jornada se definieron los representantes de General Alvear que avanzarán a la instancia provincial. Entre las pruebas disputadas se destacaron carreras de velocidad y medio fondo, salto en largo, lanzamiento de bala y jabalina.

En atletismo convencional, lograron el primer puesto Carola Bobino, Aaron Ledesma, Bianca González, Mateo Contreras, Candela Parente, Valentino Godoy, Clara Díaz, Alejo Aguilera y Milagros Elizondo. En tanto, en atletismo adaptado se consagraron Ezequiel Farías, Gianfranco Sosa y Jeremías Martínez Alcalle.

De esta manera, los atletas alvearenses continúan su camino en los Juegos Sanmartinianos, representando al departamento en la próxima etapa del certamen provincial.