El hecho sucedió en Calle Intendente Morales y Ameghino, la víctima fue identificada como M.C.B de 46 años.

Una mujer de 46 años denunció que dejó estacionado su automóvil Chevrolet Corsa mientras permanecía en un comercio de la zona.

Al regresar, constató que autores ignorados habían dañado una ventanilla y sustraído una cartera con $10.000, documentación, una tarjeta de Mercado Pago, cosméticos y efectos personales.

Se realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación.