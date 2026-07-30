La Ruta Nacional N° 151 volvió a ser escenario de un grave siniestro vial, esta vez ocurrió alrededor de las 18:30 h , en el kilómetro 113, en la zona de Medanito, donde un camión cargado con arena destinada a Vaca Muerta terminó volcando sobre la banquina tras perder la estabilidad a causa del pésimo estado de la calzada.

Una vez más, la infraestructura de una ruta abandonada pone en riesgo la vida de quienes la transitan todos los días. El conductor, un joven sanjuanino de aproximadamente 25 años, fue asistido por los Bomberos Voluntarios de Catriel hasta la llegada de la ambulancia del hospital local.

‘Vi que hay un pozo muy grande y, como venía otro camión de frente, tuve que esquivarlo hacia la derecha, la banquina está muy descalzada y con barro, y el camión se me fue, está explotada esta ruta‘, delcaró.

Las palabras del camionero no hacen más que confirmar lo que miles de vecinos, transportistas y usuarios denuncian desde hace años: la Ruta Nacional N° 151 se encuentra en un estado de deterioro extremo y representa un peligro permanente.

Cada nuevo accidente deja la misma pregunta: ¿cuántos vuelcos, choques y víctimas más serán necesarios para que las autoridades nacionales actúen? Mientras las promesas se acumulan y las soluciones no llegan, la ruta continúa cobrando accidentes casi a diario.