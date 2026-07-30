La asesora de Discapacidad, Viviana Lima , destacó el valor de estos espacios: “utilizamos el deporte para trabajar distintas habilidades, no solamente la motriz, sino también lo emocional, los vínculos entre ellos y la participación de las familias”.

Además, señaló que durante el año continuarán realizándose encuentros con instituciones de General Alvear y San Rafael, fortaleciendo las oportunidades de integración a través del deporte.