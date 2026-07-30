La delegada barrial destacó las tareas de limpieza, mantenimiento de plazas, mejoras en la multiferia y futuras obras de infraestructura.

Paola Ordoñez, delegada del Barrio San Carlos, destacó en diálogo con FM VIÑAS el intenso trabajo que se viene desarrollando: ‘el objetivo es mejorar y mantener en óptimas condiciones los distintos espacios públicos, las tareas incluyen poda de árboles, limpieza de acequias, demarcación de cordones y corte de malezas en el sector del ferrocarril’, detalló.

En este contexto, remarcó la importancia del acompañamiento de los vecinos para sostener la limpieza de los espacios comunes: ‘el barrio es muy grande y si el vecino no ayuda el esfuerzo no alcanza, recolectamos la basura y muchas veces al poco tiempo vuelven a sacar residuos lo que dificulta el mantenimiento’, expresó.

Los trabajos se llevan adelante con personal propio de la delegación y el apoyo del área de Servicios Públicos del municipio, en un trabajo conjunto que busca responder a las necesidades cotidianas de la comunidad.

Otro de los frentes de acción es la plaza del barrio, donde se realizaron tareas de mantenimiento en los juegos infantiles, se colocó arena, se retiraron elementos deteriorados y próximamente se incorporarán nuevos juegos.

Por otra parte, la multiferia del barrio cuenta ahora con un baño químico propio, adquirido por la delegación para brindar un mejor servicio a feriantes y visitantes.

Respecto a la forestación, señaló que durante el año pasado se plantaron alrededor de diez árboles junto a alumnos de quinto grado de la Escuela Salonia: ‘la ubicación de cada ejemplar fue definida por técnicos del área de Ambiente para garantizar un desarrollo adecuado sin afectar la iluminación ni el funcionamiento de las cámaras de seguridad’, concluyó.