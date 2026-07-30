El accidente ocurrió durante una capacitación para brigadistas en el Parque Provincial Ischigualasto donde siete personas perdieron la vida y la provincia decretó tres días de duelo oficial mientras se desarrollan los homenajes e investigaciones.

La provincia de San Juan atraviesa días de profundo pesar tras el trágico accidente aéreo ocurrido en la zona del Parque Provincial Ischigualasto donde un helicóptero se precipitó mientras participaba de una capacitación destinada a brigadistas y personal vinculado a la gestión de emergencias.

El siniestro se registró durante la mañana del miércoles, en un sector ubicado a unos 40 kilómetros al norte del acceso al parque, muy cerca del límite con la provincia de La Rioja.

En el lugar se desarrollaba un curso organizado por organismos nacionales de Protección Civil y brigadas de combate de incendios, del que participaban brigadistas, efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y periodistas.

Según se informó, otros helicópteros que operaban en distintos puntos de San Juan recibieron de inmediato una alerta del sistema de emergencia de la aeronave accidentada, lo que permitió conocer las coordenadas del lugar del impacto.

Sin embargo, las tareas de rescate se vieron seriamente dificultadas por las características del terreno, de muy difícil acceso, ya que los equipos debieron avanzar en vehículos hasta un determinado punto y luego caminar durante aproximadamente tres horas para llegar al sitio donde cayó la aeronave.

Debido a las complejas condiciones geográficas, la recuperación de los cuerpos recién pudo concretarse al día siguiente mediante el apoyo de otro helicóptero.

Las víctimas fueron el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el secretario de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; los brigadistas Rodrigo Aimeta y Andrés Bosch, oriundos de Buenos Aires; y el piloto Matías Valenzuela, perteneciente a una empresa privada especializada en operaciones aéreas.

Como consecuencia de la tragedia, el Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial, el velatorio de los cuatro sanjuaninos comenzó en la Catedral de San Juan: durante las primeras horas fue reservado para familiares y, posteriormente, quedó abierto al público para que la comunidad pudiera despedir a las víctimas.

En relación con algunas versiones que circularon tras el accidente, se aclaró que el lugar donde ocurrió el siniestro no guarda relación con el sitio donde años atrás cayó el helicóptero en el que viajaba el exgobernador José Luis Gioia.