Un grave siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 466, antes del paraje La Olla, donde colisionaron dos motocicletas.

Una Honda Titan 150 cc impactó desde atrás contra una Corven Mirage 110 cc, por causas que se investigan. Como consecuencia del choque, el conductor de la Honda, R. M. (25), sufrió politraumatismos y una hemorragia subaracnoidea, por lo que quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Enfermeros Argentinos, con posible derivación al Hospital Schestakow de San Rafael.

Su acompañante, K. S. (26), presentó politraumatismos y se encuentra fuera de peligro. En tanto, el conductor de la otra motocicleta, F. G. (20), también sufrió politraumatismos y el dosaje de alcoholemia realizado arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Oficina Fiscal interviene en la investigación para determinar las causas del hecho.