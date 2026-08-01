La Academia logró quedarse con tres puntos frente a Villa Atuel en un partido clave donde se juegan la permanencia en la máxima categoría del fútbol alvearense.

Los goles del encuentro fueron de Jeremías Marfil y Joaquín Fernández mietras que en la Locomotora Roja fueron expulsados Maximiliano Illanes y Ariel Olguín.

RESULTADOS

Primera Masculina

Argentino 2 vs Villa Atuel 0

Colonia López 3 vs Boca de la Escandinava 1

Ferro 4 vs Andes FC 1

Bowen 2 vs Real del Padre 0

Pacífico 1 vs Colón 0

Primera B

Carmensa 10 vs Libertad 1

Independiente La Marzolina 3 vs Poguas 0

Río Atuel 3 vs El Desvio 0

10 de Septiembre 0 vs Güemes 0

Primera Femenina – Copa de Invierno

Ferro 3 vs Deportivo Pia 0