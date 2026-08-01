La Academia logró quedarse con tres puntos frente a Villa Atuel en un partido clave donde se juegan la permanencia en la máxima categoría del fútbol alvearense.
Los goles del encuentro fueron de Jeremías Marfil y Joaquín Fernández mietras que en la Locomotora Roja fueron expulsados Maximiliano Illanes y Ariel Olguín.
RESULTADOS
Primera Masculina
Argentino 2 vs Villa Atuel 0
Colonia López 3 vs Boca de la Escandinava 1
Ferro 4 vs Andes FC 1
Bowen 2 vs Real del Padre 0
Pacífico 1 vs Colón 0
Primera B
Carmensa 10 vs Libertad 1
Independiente La Marzolina 3 vs Poguas 0
Río Atuel 3 vs El Desvio 0
10 de Septiembre 0 vs Güemes 0
Primera Femenina – Copa de Invierno
Ferro 3 vs Deportivo Pia 0