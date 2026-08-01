Con una amplia convocatoria de profesionales, fuerzas de seguridad, equipos de salud y organismos de respuesta, General Alvear fue sede del Primer Congreso de Respuesta Integral a Emergencias de Alta Complejidad, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de General Alvear en conjunto con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) para fortalecer la coordinación institucional frente a situaciones críticas.

Durante dos jornadas desarrolladas en el Cine Teatro Antonio Lafalla, el encuentro reunió a representantes de la Policía de Mendoza, Policía Municipal, Bomberos, Bomberos Voluntarios, Hospital Enfermeros Argentinos, Área Departamental de Salud, Defensa Civil y distintas dependencias municipales, que compartieron experiencias, actualizaron conocimientos y participaron de un simulacro de rescate con múltiples víctimas.

La apertura estuvo encabezada por el intendente Alejandro Molero, quien acompañó el inicio de una propuesta que apunta a consolidar políticas de prevención y preparación, mientras que el cierre contó con la presencia del secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, y de la vicegobernadora Hebe Casado.

El director de la Policía Municipal de Tránsito, Luis Alcaino, destacó el trabajo conjunto que hizo posible la realización del congreso. «El simulacro buscó mostrar cómo actúan los distintos organismos cuando se presenta una emergencia. Detrás hubo una planificación muy importante entre todas las instituciones y eso permitió generar una capacitación que aporta herramientas concretas para quienes intervienen en este tipo de situaciones», afirmó.

Asimismo, remarcó el acompañamiento del asesor en Seguridad e Higiene del Municipio, Óscar Oliveira; de la directora del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Paula Betrugno; y del médico emergentólogo Gerardo Carabajal, quienes participaron en el diseño académico y operativo de la propuesta.

Uno de los momentos centrales fue el simulacro realizado el sábado, que recreó un siniestro vial con un colectivo, una camioneta y una motocicleta, dejando como saldo unas 14 víctimas con diferentes grados de lesiones. El operativo permitió poner en práctica las tareas de rescate, atención sanitaria, traslado de pacientes y la continuidad de la asistencia dentro del Hospital Enfermeros Argentinos, replicando un escenario de intervención real.

Por su parte, el asesor en Seguridad e Higiene, Óscar Oliveira, valoró el compromiso de las distintas áreas municipales que participaron de la organización. «Muchas dependencias colaboraron para preparar el simulacro, desde la logística hasta el acondicionamiento de los vehículos utilizados. El objetivo fue generar una práctica lo más cercana posible a una situación real y seguir fortaleciendo el trabajo coordinado entre todas las instituciones», expresó.

Además, adelantó que la experiencia tendrá continuidad. «La intención es seguir desarrollando nuevas ediciones e incorporar más áreas para ampliar la capacitación y continuar mejorando la capacidad de respuesta del departamento», concluyó.

La realización de este primer congreso se enmarca en una política que la gestión municipal viene impulsando para fortalecer la prevención, la capacitación permanente y el trabajo articulado entre los distintos organismos, con el objetivo de brindar una respuesta cada vez más eficiente ante emergencias que puedan afectar a la comunidad.