Los estudiantes de quinto año, encargados de la organización, trabajan intensamente para recibir a delegaciones provenientes de distintos puntos de Mendoza, otras provincias e incluso de Uruguay, en un evento que se desarrollará del 10 al 15 de agosto.

Simón y Astor, alumnos de quinto año brindaron detalles en diálogo con FM VIÑAS sobre toda la organización que se esta llevando adelante: ‘año tras año se convierte en uno de los acontecimientos estudiantiles y turísticos más importantes del departamento’, comentaron.

Uno de los anuncios destacados fue la implementación de dos tipos de vouchers para el ingreso a las olimpiadas: ‘el primero corresponde al ingreso de las competencias y tiene un valor de 15.000 pesos, el segundo es un voucher de transporte, con un costo de 10.000 pesos, que permitirá viajar de manera ilimitada desde cualquier punto del departamento hasta la escuela durante toda la semana del evento’, además, quienes adquieran ambos vouchers abonarán 25.000 pesos.

Los interesados en obtener más información o realizar consultas pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @olimpiadas.ea.

Este año serán 65 alumnos de quinto año quienes estarán al frente de la organización: ‘las tareas más importantes se encuentra la preparación del tradicional conjunto de la promoción, un trabajo que demanda mucho esfuerzo para todos nosotros’, agregaron Simon y Astor.

Las Olimpiadas reunirán aproximadamente a 30 escuelas de Mendoza, otras provincias y Uruguay: ‘este tipo de encuentro permite generar amistades que perduran en el tiempo y fortalecer los vínculos entre estudiantes de diferentes lugares’, enfatizaron.

En cuanto a las disciplinas, se mantendrán las tradicionales competencias de fútbol, handball, básquet, vóley y atletismo, incluyendo la clásica carrera que parte desde la iglesia y culmina en la Escuela de Agricultura antes del acto inaugural.

En esta edición volverá a contar con competencias de mountain bike y tiro, junto con espacios culturales destinados a la música, arte y distintas expresiones artísticas.

También se resaltó el trabajo conjunto con otras instituciones educativas ya que las medallas fueron elaboradas con la colaboración de alumnos que participaron de un intercambio en San Juan y con el apoyo de la Escuela Técnica Jorge Barraquero de General Alvear.

La programación también incluirá la tradicional Noche Chacarera, prevista para el jueves, donde habrá presentaciones musicales, bandas e improvisaciones.

Las actividades comenzarán el 10 de agosto con la llegada de las delegaciones y el acto inaugural nocturno, que incluirá la bendición de la antorcha y el tradicional recorrido hasta la escuela.