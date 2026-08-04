En la Escuela N° 4-202 «Río Atuel» se realizó la muestra de mitad de temporada del programa Conectados por Mendoza Futura, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Producción de Mendoza que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear a través de la Dirección de Educación.

Durante la jornada, estudiantes de entre 15 y 18 años presentaron a la comunidad los proyectos desarrollados durante el primer cuatrimestre en áreas como programación, robótica, análisis de datos y desarrollo de videojuegos, exponiendo propuestas innovadoras vinculadas a problemáticas cotidianas y soluciones tecnológicas.

El director de Educación, José Morán, destacó la importancia de acercar estas oportunidades de formación a los jóvenes alvearenses: “lo que buscamos es capacitar a los jóvenes, prepararlos para los nuevos desafíos y para los nuevos trabajos que vienen. Desde el municipio acompañamos para que este programa pueda desarrollarse de la mejor manera y llegue a más estudiantes”.

La Municipalidad colabora con espacios, equipamiento y recursos para el funcionamiento de los distintos episodios que se desarrollan en Ciudad y Bowen, facilitando el acceso de los jóvenes a herramientas vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías.

Además, se informó que próximamente se abrirán nuevas inscripciones para quienes deseen sumarse al programa, una propuesta que vincula la formación tecnológica con el desarrollo de proyectos y experiencias orientadas al mundo laboral.