El médico pediatra y fundador de la Fundación CONIN participará del Congreso de Educación donde ofrecerá una conferencia centrada en la prevención de la desnutrición infantil y el desarrollo integral de los niños.

En diálogo con FM VIÑAS, Albino remarcó que la educación comienza mucho antes del ingreso a la escuela: ‘el desarrollo cerebral depende de una adecuada nutrición y de la estimulación afectiva desde el embarazo’, comenzó diciendio durante la entrevista.

El profesional explicó que «si no tenemos cerebros, no podemos educar», y sostuvo que el desarrollo del cerebro se construye sobre dos pilares fundamentales: una alimentación adecuada y el afecto: ‘es un 50% alimentación y un 50% estimulación, un trago de leche y un beso’, sintetizó.

Además remarcó que los primeros años de vida son decisivos, especialmente los dos primeros, período en el que el cerebro desarrolla millones de conexiones neuronales: ‘el acompañamiento debe comenzar incluso durante el embarazo, procurando que la madre esté bien alimentada y contenida emocionalmente’, agregó.

Asimismo, explicó que el crecimiento del cerebro es especialmente acelerado durante el primer año de vida y que, una vez que se cierra la fontanela anterior, cerca del año y medio de edad, gran parte de ese proceso ya no puede recuperarse: ‘es una necesidad invertir en la primera infancia para garantizar mejores oportunidades de desarrollo’, destacó.

Durante el diñalogo sostenido con FM VIÑAS aprovechó la oportunidad para convocar a la comunidad a colaborar con la Fundación CONIN: ‘esta institución trabaja desde hace décadas en la prevención y recuperación de niños con problemas de desnutrición, la organización atraviesa dificultades económicas para sostener el pago de su personal y pedimos aportes mensuales, incluso de pequeños montos, para mantener en funcionamiento sus centros de atención’, concluyó.