Con una jornada marcada por el deporte, el encuentro y la camaradería, General Alvear definió a los representantes que participarán en la instancia provincial de los Juegos Sanmartinianos en la disciplina tejo.

La actividad, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, reunió a jugadores de distintos puntos del departamento en una competencia que combinó el espíritu deportivo con la integración social.

En la categoría pareja femenina, la clasificación provincial quedó en manos de Antonia Orueta y Eva Ponce, mientras que en pareja masculina los representantes serán Francisco Barroso y Manuel Altaba.

El profesor de la Dirección de Deportes, Martín Dall Armellina, destacó que la propuesta trasciende lo competitivo y pone el foco en el vínculo entre los participantes. «Más allá del resultado, se vive un día especial porque muchos vuelven a encontrarse con amigos que hacía tiempo no veían. Compartimos el juego, el almuerzo y una jornada muy linda», expresó.

Además, valoró el crecimiento de la disciplina, especialmente en Bowen. «En el último tiempo se han sumado más varones y, después de muchos años, volvimos a traer representantes masculinos a esta instancia. Hay un muy buen nivel y General Alvear estará bien representado en los Juegos Sanmartinianos», señaló.

Entre los participantes estuvo Hermosinda, vecina de Bowen, quien destacó el valor social de la actividad. «El tejo une amistades. Nosotros nos juntamos tres veces por semana y se genera un grupo muy lindo. No venimos solamente a competir; lo más importante es compartir con gente de todo el departamento», comentó.

Con más de dos décadas vinculada a la disciplina, también invitó a otros adultos mayores a sumarse. «Siempre les digo a quienes se jubilan que se acerquen al tejo. Una vez que empiezan a jugar, encuentran un espacio para hacer actividad física, compartir y pasarla bien», afirmó.