Con el objetivo de fortalecer al sector hortícola de General Alvear y generar nuevas oportunidades para la producción local, la Secretaría de Desarrollo Económico fue sede de una reunión de trabajo entre el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, el director de Agricultura, Agustín Anzorena, y un grupo de productores interesados en avanzar en una estrategia conjunta para potenciar la actividad.

El encuentro surgió por iniciativa de los propios productores, quienes manifestaron la necesidad de organizarse para mejorar el aspecto comercial de la actividad y desarrollar una oferta planificada que les permita establecer vínculos con industrias, empresas y otros mercados.

Como resultado de la reunión, se acordó conformar un espacio permanente de trabajo y comunicación entre los productores y el Municipio, con el propósito de mantener un contacto fluido, intercambiar información y coordinar las acciones que se impulsen en adelante.

Además, se definió la elaboración de una hoja de ruta con objetivos concretos, orientada a ordenar el trabajo conjunto, establecer prioridades y avanzar de manera sostenida en las distintas iniciativas que beneficien al sector.

Entre las primeras acciones previstas también se resolvió avanzar en una agenda de reuniones con potenciales compradores, industrias y otros actores de la cadena comercial, con el fin de identificar oportunidades de mercado y analizar la posibilidad de desarrollar productos que respondan a las demandas de cantidad, calidad y continuidad que requiere cada destino.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico destacaron que el trabajo articulado entre el Municipio y los productores resulta fundamental para fortalecer la horticultura local, consolidar nuevos canales de comercialización y generar mejores condiciones para el crecimiento de una actividad con gran potencial en General Alvear.